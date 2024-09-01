Aniden bastıran kuvvetli yağış Eskişehir'de hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Aniden bastıran kuvvetli yağış Eskişehir'de hayatı olumsuz etkiledi

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Eskişehir'de beklenen yağışlar etkisini gösterdi. Kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentte günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yoğun su birikintileri ve araç arızaları yaşandı.

01.09.2024 19:54
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Aniden bastıran kuvvetli yağış Eskişehir'de hayatı olumsuz etkiledi

Eskişehir'de beklenen yağışlar etkisini gösterdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kuvvetli sağanak yağışın aniden etkisini göstermesiyle birlikte kentin pek çok noktasında günlük yaşam olumsuz etkilendi. Yoğun su birikintileri içerisinde yayalar yürümekte zorluk çekerken, trafikteki araçlar arıza yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yine beklenildiği gibi yağışla birlikte hava sıcaklığında yaşanan düşüş hissedildi. Kuvvetli sağanak yağış akşam saatlerine doğru aniden bastırdı. Özellikle kent merkezinde etkisini gösteren yağışlar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluşurken, yayalar kaldırımlarda dahi yürümekte zorluk çekti. Meydana gelen yağışlar ayrıca bazı araçların da arıza yapmasına yol açarken, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteorolojik verilere göre, Eskişehir'deki yağışların 2 Eylül Pazartesi günü de etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aniden bastıran kuvvetli yağış Eskişehir'de hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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