ANKA, Yılın En İyi Haber Ajansı Seçildi

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(İZMİR) - ANKA Haber Ajansı Dagi Media tarafından düzenlenen Yılın Enleri Ödülleri kapsamında yılın en iyi haber ajansı seçildi.

İzmir'de Dagi Media tarafından düzenlenen Yılın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Enleri Ödülleri 40 gün boyunca izmiryilinenleri.com internet sitesi üzerinden yapılan oylamalar ve İzmir'in 30 ilçesinde yüz yüze yapılan anketlerle belirlendi. Ödüler Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sunuculuğunu Mesut Yar ve Özge Ulusoy'un üstlendiği törenle dağıtıldı.

Farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı törende yılın en iyi haber ajansı ödülü ANKA Haber Ajansı'na, yılın en iyi haber kanalı ödülü Sözcü TV'ye, yılın en iyi haber sunucusu ödülü ise Now TV'den Selçuk Tepeli'ye verildi.

ANKA Haber Ajansı'nın ödülünü Ege Bölge Temsilcisi Gizem Çetinkol aldı. Çetinkol, gazeteciliğin tam bir ekip işi olduğunu vurgulayarak ANKA Haber Ajansı'nın doğru, tarafsız, hızlı haberciliği ekibine borçlu olduğunu belirtti.