Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan\'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu otizmli çocuk Muhammed Uğur'a bıraktı. Yavaş, otizmli çocuğun annesinin isteğini kayıtsız bırakmadı ve koltuğu ona verdi.

23.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:14
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu bu yıl Muhammed Uğur'a bıraktı. Kendisine sosyal medya hesabından mesaj göndererek otizmli oğlu Muhammed Uğur için 23 Nisan'da koltuğuna oturmasını isteyen anneye kayıtsız kalmayan Yavaş, "Tabii ki koltuk Muhammed Uğur'un hakkı, Onu tanıdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu bu yıl da Muhammed Uğur'a bıraktı. Muhammed Uğur'un annesi tarafından Yavaş'a sosyal medya üzerinden, "Keşke bu 23 Nisan'da benim otizmli oğlum birkaç saatliğine Mansur Yavaş'ın yerine geçse. Ne dersiniz başkanım, olur mu kabul eder misiniz oğluma makamınızı vermeyi" mesajına kayıtsız kalmayan Yavaş, "Tabii ki koltuk Muhammed Uğur'un hakkı, Onu tanıdığımız için çok mutluyuz" sözleriyle makam koltuğunu Muhammed Uğur'a bıraktı.

"Teşekkür ederim Mansur dede"

Kalpleri ısıtan diyalogda Yavaş, "Başkan kravatı bunlar, rengini aynı seçmişiz bugün" ifadelerine karşılık Muhammed Uğur ise, "Mansur dedeye gideceğim, koltuğuna oturacağım dedim. Teşekkür ederim Mansur dede" sözleriyle yanıt verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu otizmli çocuğa bıraktı - Son Dakika
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