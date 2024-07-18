Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacak

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ve 35 yaşını aşmamış adayların "2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı" başvuru ücretlerini karşılayacak. ÖSYM başvurularını yapan adaylar, 2024 KPSS Ortaöğretim Başvuru Belgesi'ni en geç 28 Temmuz 2024 tarihine kadar sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ve 35 yaşını aşmamış adayların 2024 KPSS Ortaöğretim Başvuru ücretlerini geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da karşılayacak.

Şartları sağlayan adaylar, başvuru evrakı ile ön başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ön başvurusunu en geç 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00'ye kadar 'https://forms.ankara.bel.tr/ortaogretim-kpss-2024' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.