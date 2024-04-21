Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır canlı yayınla ihalelerini duyuruyor - Son Dakika
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Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır canlı yayınla ihalelerini duyuruyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır canlı yayınla ihalelerini duyuruyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasına devam ediyor. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 20 Nisan 2024 tarihine kadar 4 bin 361 ihale canlı yayınlandı.

21.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasına devam ediyor. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 20 Nisan 2024 tarihine kadar 4 bin 361 ihale canlı yayınlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 yılında göreve gelmesiyle başlatılan uygulama ile mal ve hizmet alım ihaleleri, 5 yıldır canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Halk Ekmek büfe çekilişinden gayrimenkul satışına, yol yapım çalışmalarından sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına kadar, şimdiye dek 4 bin 361 ihale canlı olarak yayınlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır canlı yayınla ihalelerini duyuruyor - Son Dakika

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