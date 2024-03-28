Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, içerisinde güvenlik kamera sistemi, alçak tabanlı ve engelli yolcu erişimine uygun 16 solo tip otobüsü filosuna ekledi. EGO Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde hizmet veren otobüs sayısı 1879'a yükseldi.
Başkentlilere konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor. Kendi işlettiği raylı ve lastik tekerlekli taşıtlar ile günde ortalama 1 milyon 550 bin yolcuya hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü, zorlu ekonomik şartlarda bile vatandaşlara konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.
"HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ"
Yeni otobüsleri X hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "2013 yılından beri Ankara'ya hiç yeni otobüs alınmamıştı. Göreve gelir gelmez 400 yeni EGO aracını filomuza kattık. Bugün 16 yeni aracı daha filomuza dahil ettik. Her geçen gün daha da gelişerek ve yenilenerek devam edeceğiz" dedi.
ARAÇLAR SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI
DMO üzerinden alınan 16 adet Otokar Kent LF marka, dizel yakıtlı, 12 metre uzunluğunda solo tip araçlarda; güvenlik kamera sistemi, alçak taban ve engelli yolcu erişimine uygun donanımlar ve yolcu bilgilendirme sistemi yer alıyor.
Son Dakika › Yerel › Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Filosuna 16 Yeni Otobüs Ekledi - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?