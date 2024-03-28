Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Filosuna 16 Yeni Otobüs Ekledi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, içerisinde güvenlik kamera sistemi, alçak tabanlı ve engelli yolcu erişimine uygun 16 solo tip otobüsü filosuna ekledi. EGO Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde hizmet veren otobüs sayısı 1879'a yükseldi.

Başkentlilere konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da genişletmeye devam ediyor. Kendi işlettiği raylı ve lastik tekerlekli taşıtlar ile günde ortalama 1 milyon 550 bin yolcuya hizmet veren EGO Genel Müdürlüğü, zorlu ekonomik şartlarda bile vatandaşlara konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni otobüsleri X hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "2013 yılından beri Ankara'ya hiç yeni otobüs alınmamıştı. Göreve gelir gelmez 400 yeni EGO aracını filomuza kattık. Bugün 16 yeni aracı daha filomuza dahil ettik. Her geçen gün daha da gelişerek ve yenilenerek devam edeceğiz" dedi.

ARAÇLAR SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

DMO üzerinden alınan 16 adet Otokar Kent LF marka, dizel yakıtlı, 12 metre uzunluğunda solo tip araçlarda; güvenlik kamera sistemi, alçak taban ve engelli yolcu erişimine uygun donanımlar ve yolcu bilgilendirme sistemi yer alıyor.