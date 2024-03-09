Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek "Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı" düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Kalecik Beykavağı Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü bürokratı ve ekipler, 5 yılda hayata geçirilen destekler, hibeler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleriyle Başkentli üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek "Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı" düzenlemeyi sürdürüyor. Son olarak Kalecik Beykavağı Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Şemsi Uysal ile ekipleri tarafından 5 yılda hayata geçirilen destekler, hibeler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında ayrıntılı olarak bilgi verildi.
Kalecik Beykavağı Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şunları söyledi:
"KADINLARI VE GENÇLERİ KÖYDE TUTMAMIZ LAZIM"
"Ankara genelinde yaklaşık 130 bin dekar alanı sulamaya açtık. 18 göleti genişlettik ve 14 yeni gölet yaptık. Kendi ekipmanımızla kendi personelimizle çalışıyoruz. Köylere gidiyoruz, gelen taleplere göre inceliyoruz, projelendiriyoruz ve inşa ediyoruz. Ankara genelinde Başkent marketler kurduk. 3 yılda 900 milyon TL para kazandırmışız kooperatiflere. Kooperatifleri artırırsak ve Ankara'da bölge birliği haline getirirsek hammaddeyi daha ucuza alırlar pazara daha hızlı çıkabilirler. En önemlisi kadınları ve gençleri köyde tutmamız lazım. Gençleri köyde tutabilirsek üretim devam eder. Her türlü desteği nasıl verdiysek artırarak desteklemeye devam edeceğiz."
Kalecik Beykavağı Mahalle Muhtarı Davut Türk, bilgilendirme toplantısıyla ilgili şöyle konuştu:
"Köyümüzün ihtiyaçları hakkında konuştuk. Çiftçilikle ilgili, hayvancılıkla ilgili, damla sulama, arazi şartları gibi pek çok destek yapıldı. Faydalandığımız çok uygulama var. Tohum desteği, mazot desteği, çeşme sıvatı, sebze fidesi, gölet temizliği, kanal temizliği gibi hizmetler aldık. Bugün köyümüz için beş yılda hangi hizmetler yapıldı ve bundan sonra yapılacak projeleri konuştuk."
SIVAT (HAYVAN İÇME SUYU OLUĞU) DESTEĞİ
Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile hayvancılıkla uğraşan mahallelerde hayvancılığı teşvik etmek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlamak, et ve süt verimini arttırmak, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak ve kısıtlı olan su imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak ekolojik dengenin korunması amaçlanıyor. Olukları çatlamış, kırılmış ve atıl durumdaki bakımsız hayvan sulama olukları yenilenerek 2022 yılında 11 mahallede toplam 11 başlık ve 94 oluk dağıtılarak 111 bin 108,80 TL'lik yatırım yapılırken, 40 mahallede de toplam 24 başlık, 441 oluk dağıtılarak toplam 890 bin 380 TL'lik yatırım desteği verildi.
TARIMSAL SULAMA BORUSU DESTEĞİ
Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın kalkınması, köyden kente göçün önlenmesi ve üretimin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerini desteklemeye devam ediyor. 2021 yılında toplam bin 200 metre uzunluğunda tarımsal sulama borusu hibe desteği için toplam 16 bin 473,98 TL, 2022 yılında 6 bin 494 metre uzunluğunda boru için 644 Bin 032,20 TL, 2023 yılında ise 15 bin 480 metre uzunluğunda boru için 811 bin 720,62 TL'lik yatırım desteği sağlandı.
GÖLET VE KANAL BAKIM ONARIMI
Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için Mülga Köy Hizmetleri ve İl Özel İdaresi tarafından yapılmış, sulama kanalları, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerinin zaman içerisinde rusubat dolması sebebiyle verimleri düşmüş ve kullanım güçlüğü yaşanmaya başlaması nedeniyle ihtiyaç olan yerlerde yeni gölet yapım çalışmaları tamamlanarak toplam 25 bin 900,94 TL maliyet ile 7 noktada gölet temizliği ve genişletme çalışması desteği sağlandı.
Son Dakika › Yerel › Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?