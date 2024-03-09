Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek "Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı" düzenlemeye devam ediyor. Son olarak Kalecik Beykavağı Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü bürokratı ve ekipler, 5 yılda hayata geçirilen destekler, hibeler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleriyle Başkentli üreticinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçe ilçe gezerek "Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı" düzenlemeyi sürdürüyor. Son olarak Kalecik Beykavağı Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürü Şemsi Uysal ile ekipleri tarafından 5 yılda hayata geçirilen destekler, hibeler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında ayrıntılı olarak bilgi verildi.

Kalecik Beykavağı Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şunları söyledi:

"KADINLARI VE GENÇLERİ KÖYDE TUTMAMIZ LAZIM"

"Ankara genelinde yaklaşık 130 bin dekar alanı sulamaya açtık. 18 göleti genişlettik ve 14 yeni gölet yaptık. Kendi ekipmanımızla kendi personelimizle çalışıyoruz. Köylere gidiyoruz, gelen taleplere göre inceliyoruz, projelendiriyoruz ve inşa ediyoruz. Ankara genelinde Başkent marketler kurduk. 3 yılda 900 milyon TL para kazandırmışız kooperatiflere. Kooperatifleri artırırsak ve Ankara'da bölge birliği haline getirirsek hammaddeyi daha ucuza alırlar pazara daha hızlı çıkabilirler. En önemlisi kadınları ve gençleri köyde tutmamız lazım. Gençleri köyde tutabilirsek üretim devam eder. Her türlü desteği nasıl verdiysek artırarak desteklemeye devam edeceğiz."

Kalecik Beykavağı Mahalle Muhtarı Davut Türk, bilgilendirme toplantısıyla ilgili şöyle konuştu:

"Köyümüzün ihtiyaçları hakkında konuştuk. Çiftçilikle ilgili, hayvancılıkla ilgili, damla sulama, arazi şartları gibi pek çok destek yapıldı. Faydalandığımız çok uygulama var. Tohum desteği, mazot desteği, çeşme sıvatı, sebze fidesi, gölet temizliği, kanal temizliği gibi hizmetler aldık. Bugün köyümüz için beş yılda hangi hizmetler yapıldı ve bundan sonra yapılacak projeleri konuştuk."

SIVAT (HAYVAN İÇME SUYU OLUĞU) DESTEĞİ

Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile hayvancılıkla uğraşan mahallelerde hayvancılığı teşvik etmek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlamak, et ve süt verimini arttırmak, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak ve kısıtlı olan su imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak ekolojik dengenin korunması amaçlanıyor. Olukları çatlamış, kırılmış ve atıl durumdaki bakımsız hayvan sulama olukları yenilenerek 2022 yılında 11 mahallede toplam 11 başlık ve 94 oluk dağıtılarak 111 bin 108,80 TL'lik yatırım yapılırken, 40 mahallede de toplam 24 başlık, 441 oluk dağıtılarak toplam 890 bin 380 TL'lik yatırım desteği verildi.

TARIMSAL SULAMA BORUSU DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın kalkınması, köyden kente göçün önlenmesi ve üretimin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerini desteklemeye devam ediyor. 2021 yılında toplam bin 200 metre uzunluğunda tarımsal sulama borusu hibe desteği için toplam 16 bin 473,98 TL, 2022 yılında 6 bin 494 metre uzunluğunda boru için 644 Bin 032,20 TL, 2023 yılında ise 15 bin 480 metre uzunluğunda boru için 811 bin 720,62 TL'lik yatırım desteği sağlandı.

GÖLET VE KANAL BAKIM ONARIMI

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için Mülga Köy Hizmetleri ve İl Özel İdaresi tarafından yapılmış, sulama kanalları, tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerinin zaman içerisinde rusubat dolması sebebiyle verimleri düşmüş ve kullanım güçlüğü yaşanmaya başlaması nedeniyle ihtiyaç olan yerlerde yeni gölet yapım çalışmaları tamamlanarak toplam 25 bin 900,94 TL maliyet ile 7 noktada gölet temizliği ve genişletme çalışması desteği sağlandı.