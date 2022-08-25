Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlara Yönelik Yeni Bir Eğitim Programına Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahalle muhtarlarına yönelik İtfaiye Daire Başkanlığı ve Belplas şirketi görevlileri ile eğitimler düzenlemeye başladı. Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde başlayan itfaiye yangın tankeri kullanımı ve itfaiye ile ilgili diğer konular ile toprak analizi ve sıvı gübre kullanımı konularında yapılan bilgilendirmeler 16 kırsal ilçede daha devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarının kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için çeşitli eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve belediye iştiraki Belplas şirketi iş birliği ile Nallıhan, Beypazarı, Güdül ve Ayaş'ta düzenlenen eğitimler 16 kırsal ilçede daha devam edecek.

8 GÜNDE 18 İLÇE

Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde başlayan eğitimlerde; itfaiye yangın tankeri kullanımı ve itfaiye ile ilgili diğer konular ile toprak analizi ve sıvı gübre kullanımı konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Sekiz günde 18 ilçede eğitimlerin devam edeceğini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı olarak bizim koordinemizde İtfaiye Daire Başkanlığımız ve Belplas şirketimizle birlikte bugün Nallıhan ve Beypazarı ilçelerimizde başlatmış olduğumuz itfaiye yangın tankerleri ve itfaiye eğitimleri, Belplas şirketimizce de ücretsiz toprak analizlerinin muhtarlarımız aracılığı ile çiftçilerimize duyurulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca sıvı gübre kullanımı ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapacağız. 8 gün içerisinde 18 kırsal ilçemizde devam edeceğiz."

KURUMLU: "TANKER İHTİYACINA GÖRE PROJEYİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Tanker ihtiyacına göre projeyi daha geliştireceklerine dikkat çeken ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıldır bizim kırsalda tanker dağıtımı projemiz başlatıldı. Fakat bunlar tam amacına maalesef istediğimiz gibi ulaşmadı. Şimdi biz hem bu toplantılarda karşı taraftan dinleyelim sıkıntıları hem biz de eğitim vererek hem de bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatarak başlayalım dedik. Yaklaşık 500 tane tanker siparişimiz var bunların 400'e yakınını 391 tanesini dağıttık. Talepleri topladık Sayın Başkan da bu konuda son derece hassas her muhtarlar toplantısında bize bununla alakalı birtakım dönüşler var. Eğer tanker ihtiyacı artar ise biz bu projemizi daha da geliştireceğiz. Şimdi amacımız şu özellikle kırsalda istasyonumuza uzak bölgelerde yangınlar da maalesef gecikmeler olabiliyor. Çünkü düşünün burayı Nallıhan'ı bir sürü uzak mahalle ve köylerimiz var. Yani yangın öyle bir şey ki ilk bir dakikada bile söndürülebilecek yangınlara geç müdahaleyle maalesef sadece etrafını kontrol altına alabiliyoruz. Yani o bölgeyi kaybediyoruz. Eğitimler ve bilgilendirmeler bu konu için çok önemli. İnşallah bu toplantıların devamını da olacak."

Belplas Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Hazman ise "Tarımsal analiz hizmetimiz var. Büyükşehir Belediyemizin yine bir ilki... Tarımsal analiz cihazımız, portatif bir cihaz. Tüm Ankaralı çiftçilerimizi gezerek toprağını yerinde analiz edeceğiz. Çiftçiye o toprakta nasıl gübre kullanması gerektiği ile ilgili toprağa nasıl bakması gerektiğini anlatacağız. Bu hizmet çiftçilerimiz için çok büyük bir avantaj. Olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.