Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yerel Yönetimler Düzeyinde Bir İlk: 7 Gün Boyunca 7 Farklı Dil Eğitimi Vatandaşlarla Buluşacak

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerel yönetimler düzeyinde bir ilke daha imza atarak Genç Akademi bünyesinde hayata geçirdiği "7 Gün 7 Dil Eğitim Programı" ile 15-35 yaş arası vatandaşlara A1 seviyesinde yedi farklı dilde ücretsiz eğitim verecek. İlk ders, Zafer Genç Akademi'de yarın başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yerel yönetimlerde bir ilk olma özelliği taşıyan "7 Gün 7 Dil Eğitim Programı" ile vatandaşların dil becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

A1 seviyesinden başlayan programda 7 farklı dil yer alacak

Lansmanı gerçekleştirilen programda, 15-35 yaş aralığındaki Genç Akademi üyelerine A1 seviyesinden başlamak üzere İngilizce, Fransızca, Japonca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Korece eğitimleri ücretsiz olarak verilecek.

Programın lansmanına katılan ve öğrencilere ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın selamlarını ileten ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, programa ilişkin şunları kaydetti:

"Öğrenciler akranlarından eğitim alacak"

"Bugün burada '7 Gün 7 Dil Eğitim Programı'nın tanıtımı için toplandık. 8 Aralık'ta start vereceğimiz yabancı dil eğitimimize yaklaşık 2 bin öğrenci başvuru yaptı, yapılan değerlendirmeler sonucunda örgün öğretime devam eden 525 kursiyer öğrenci tespit edilmiştir. 1. kur 6 hafta, 2. kur 8 hafta olarak düzenlenecek. Sevgili gençler bir öğretmen, bir akademisyen olarak şunu belirtmek isterim ki eğitim bilimlerinde çokça dile getirilen konulardan biri de akran eğitimidir. Dolayısıyla biz bu eğitimi profesyoneller yerine akranlarınız olan öğrenci arkadaşlarımız aracılığıyla sizlere vereceğiz, bu projemiz ilk kez yapılan bir gönüllülük esasını da içinde barındırmaktadır."

Başvuruları 3 Aralık'ta sona eren, 8 Aralık Pazartesi günü (yarın) Zafer Genç Akademi'de başlayacak programda her dil için 30 kişilik kontenjan bulunuyor. Programın ders akışı ise şöyle planlandı:

Pazartesi: İngilizce 19.00-21.00

Salı: Fransızca 19.00-21.00

Çarşamba: Japonca 19.00-21.00

Perşembe: İspanyolca 14.00-16.00

Cuma: Almanca 17.00-19.00

Cumartesi: Rusça 18.00-20.00

Pazar: Korece 19.00-21.00

Eğitimler toplam 14 hafta, iki dönem şeklinde tamamlanacak ve program sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecek.

Lansman programına katılan gönüllü eğitmenler ve öğrencilerden bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Şeyma Bilir: "Fransızca gönüllü eğitmeniyim. Öğrencileri bilgilerimizden faydalandırmak istiyoruz, elimizden geldiğince güzel bir eğitim sunmaya çalışacağız. Umarım en iyi şekilde sonlandırırız projeyi. Şu an için beklentilerimiz çok güzel. Eğitim vermek konusunda böyle bir fırsatım olduğu için çok mutluyum."

-Sude Nazlı Güngör: "İngilizce 1. sınıf öğretmeniyim. Bu proje bizim için oldukça değerli ve hem öğretmenlere hem de öğrencilere oldukça büyük bir şanstı bence. Öğrencilerin bu kadar ilgili olması, böyle meraklanması da bizi motive ediyor. Hepimiz çok heyecanlıyız böyle bir projede yer aldığımız için. Öğrencilerimize özgüven katmak istiyoruz dil kullanımı konusunda."

-Eren Sanlır: "Büyükşehir Belediyemizin bize sağladığı bu güzel imkandan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bütün gençler adına yapılmış güzel bir aktivite. Dil öğrenmek için imkanı olmayan insanların gelip faydalanması çok güzel bir durum. Böyle etkinliklerin devamı geleceği için mutluyum."

-Başak Yıldırım: "Bir kursa katılmayı düşünüyordum Rusça için fakat karşıma çıkan kurs ücretleri çok pahalıydı. Şansıma Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bu kurs karşıma çıktı. Ücretsiz olması, Belediye'nin böyle bir şey yapması harika oldu kendi açımdan. Öğrencilere bu imkanı sağladıkları için çok memnunum. Bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederim."