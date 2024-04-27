Ankara Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele İçin İlçe Belediyeleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele İçin İlçe Belediyeleriyle Toplantı Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele İçin İlçe Belediyeleriyle Toplantı Yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele konusunda ilçe belediye temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadelede koordineli çalışmanın önemi vurgulandı ve ilçe belediyelerin önerileri değerlendirildi.

27.04.2024 12:17  Güncelleme: 12:33
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele için ilçe belediye temsilcileriyle masaya oturdu. Vektörle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın ikincisi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda; karasinek, sivrisinek, fare, hamam böceği ve kene gibi insan sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadelede koordineli çalışmanın önemine vurgu yapılarak, ilçe belediyelerin önerileri değerlendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi insan ve çevre sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele kapsamında kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Vektörle Mücadele Koordinasyon Toplantısı'nın ikincisi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal, Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener, BelPLAS Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak ile ilçe belediye temsilcileri katıldı.

ÇOKAKOĞLU VEKTÖRLE MÜCADELEDE KOORDİNASYONUN ÖNEMİNİ VURGULADI

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir hayat sürmesi için vektörle mücadele çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Bu anlamda bütün belediyelerimiz kendi imkanları ve bütçeleri çerçevesinde gerekli hizmetleri veriyor, gerekli çalışmaları yapıyorlar. Fakat vektörle mücadele işin niteliği gereği sadece bir ilçenin, Büyükşehir'in ya da sadece bir ilin çalışmasıyla sonuç alınabilen bir hizmet alanı değil" dedi.

Vektörle mücadele çalışmalarının daha koordineli ve alanın tamamını kapsayacak şekilde yapılmasının önemine değinen Çokakoğlu, "Siz bir yerde ilaçlama yapıp, önlemleri alırken hemen yolun altında ya da bir başka parselde ya da hemen karşı mahallede önlem alınmadığı zaman sizin yaptığınız da boşa gidiyor. Siz bir taraftan yüz binlerce liralık harcama yaparken bir yerde 10-15 bin liralık bir harcama yapılmaması, orada bir ilaçlama yapılmaması maalesef diğer hizmetin niteliğini, kalitesini ve etkinliğini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2023 yılında başarılı bir mücadele ortaya koyduklarını anlatan Çokakoğlu koordinasyon toplantılarına devam edeceklerini söyledi.

ÜNSAL: "İYİ BİR KOORDİNASYONLA BAŞARILI SONUÇLAR ALACAĞIZ"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal ise toplantıya ilçe belediyelerinin yoğun katılım sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah iyi bir koordinasyonla vektörle mücadele konusunda başarılı sonuçlar alacağız" dedi.

Konuşmaların ardından, başlıca sorunlu alanlardan öncelikli hedeflere, entegre vektör kontrol programından 2023 yılı verilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vektörle mücadele çalışmaları konusunda bir sunum yapıldı, ilçe belediye temsilcilerinin önerileri değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele İçin İlçe Belediyeleriyle Toplantı Yaptı - Son Dakika

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