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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimleri Yeni Formatı Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimleri Yeni Formatı Çalıştayı Düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde yerel yönetimlerde dijital dönüşüm ve mesleki eğitimlerin yeni formatı konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, kadınların geleceğin mesleklerinde iş sahibi olmalarını teşvik etmek ve yerel yönetimlerde dijital dönüşümün önemi ele alındı. Çalıştay sonuçları, istihdamın artırılması için önemli bir yol haritası oluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimleri Yeni Formatı Çalıştayı Düzenledi
12.01.2024 - 13:05,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimleri Yeni Formatı" konulu çalıştay düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler, oda temsilcileri ile ulusal ve uluslararası resmi kurumların katılımıyla "Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı" konulu çalıştay düzenledi. Özellikle kadınların geleceğin mesleklerinde iş sahibi olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan çalıştayda, yerel yönetimlerde dijital dönüşümün önemi detaylı olarak masaya yatırıldı.

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak sonuçların istihdamın artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar için önemli bir yol haritası oluşturacağının altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, "Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma projemizin en kıymetli ve en önemsediğimiz faaliyetlerinden birisi olan 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştayda mesleki eğitimlerin ihtiyaca ve amaca uygun bir şekilde dönüştürülmesi, kursiyerlerin iş bulma süreçlerine etkin bir katkı sağlanması, geleceğin meslekleri olarak tanımlanan alanlarda kursların dijital dönüşüme uygun olarak yeniden yapılandırılması, kadınların istihdama katılımının artırılması ve desteklenmesi, aynı zamanda kanuni düzenlemeler gibi önemli konular ele alındı" dedi.

Avrupa Birliği'nin finansman desteğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde yerel yönetimlerin dijital ve teknolojik dönüşümüne uygun olarak iş gücündeki becerilerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimleri Yeni Formatı Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimleri Yeni Formatı Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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