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Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor

10.01.2022 19:55
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, barınma sorunu nedeniyle Şefkat Evleri, kiralanan oteller ve Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlara yerleştirilen bin 881 öğrenci, ücretsiz yemek, ulaşım, çamaşırhane ve sosyal aktivitelerden yararlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, barınma sorunu nedeniyle Şefkat Evleri, kiralanan oteller ve Mamak Araplar Mahallesi'nde bulunan sosyal konutlara yerleştirilen bin 881 öğrenci, ücretsiz yemek, ulaşım, çamaşırhane ve sosyal aktivitelerden yararlanıyor.

Üniversiteyi kazanarak Ankara'ya gelen ancak konaklama sorunu yaşayan öğrencilere geçici barınma desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Kalacak yurt ve ev sorunu yaşayan öğrencilerin en temel hakkı olan barınma sorununu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, bin 260'ı Mamak Araplar Sosyal Konutlarında, 621'i ise Şefkat Evleri ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otel ile yurtlarda kalan toplam bin 881 öğrenciye ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden Büyükşehir Belediyesinin halen bin 881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkanı sağlandığını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Ülkemizin onca derdi varken bu dertlerin tek çözümü olan gençlerin çaresizce eğitimlerinden vazgeçip memleketlerine dönmelerine seyirci kalamazdık" dedi.

Öğrencilere tüm imkanlar sunuluyor

Öğrenciler ile ailelerinin hayatını kolaylaştırarak ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente üniversiteyi okumaya gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları başta olmak üzere yemekten çamaşıra, ulaşımdan sosyal aktivitelere kadar birçok hizmeti ücretsiz karşılıyor.

Yurt ya da öğrenci evi bulana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yurda dönüştürülen Mamak Araplar'da bulunan sosyal konutlarda konuk edilen üniversite öğrencilerine günlük ücretsiz kahvaltı ile akşam yemeği ikram ediliyor. Kesintisiz sıcak su ve internet hizmetinin verildiği konutlarda öğrencilere ev rahatlığında konaklama hizmeti sunuluyor.

Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde çamaşırhane, kafeterya, spor salonu, sinema salonu, kütüphane, çalışma odası ve revir bulunurken öğrencilerin hoşça vakit geçirmeleri için satranç, langırt, bilardo ve masa tenisi de yer alıyor. ANFA Güvenlik, Araplar Sosyal Konutlarında ve Aile Yaşam Merkezi'nde 7/24 esasına göre 612'si kız, 648'i erkek toplam bin 260 öğrencinin güvenliğini sağlıyor.

Öğrenciler, sunulan imkanlardan dolayı memnun olduklarını ve ABB'ye teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir, bin 881 üniversite öğrencisine yuva olmaya devam ediyor - Son Dakika
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