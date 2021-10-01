Ankara Büyükşehir'den yurt ve otellere yerleştirilen öğrencilere konser sürprizi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite okumak için Ankara'ya gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencilere konser sürprizi yaptı. Büyükşehir Belediyesi, kiraladığı yurt ve otellerde kalan öğrencileri ünlü sanatçı Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun konserine götürerek misafir etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Üniversiteyi Ankara'da okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşayan öğrencileri kiralanan yurt ve otellere yerleştirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür ve sanat etkinliklere katılımlarını sağlamak için öğrencileri Başkent'te düzenlenen konser programlarında misafir ediyor. Barınma sorunu çözülen öğrencilerin hem Ankara'ya alışmaları hem de moral olması amacıyla çeşitli konser programlarına davet eden Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen Ankara Kent Filarmoni Orkestrası'nın konserinde ağırladı, daha sonra da ATO Congresium'da gerçekleşen Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun konserine bilet alarak sürpriz yaptı. Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri Ankara Zabıtası eşliğinde servis araçlarıyla konsere götürdü. - ANKARA