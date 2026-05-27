Akyurt\'ta kaçan kurbanlık dana yakalandı

27.05.2026 20:17  Güncelleme: 20:23
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir ahırdan kaçan kurbanlık dana, ekiplerin ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde ahırdan kaçan kurbanlık, ekiplerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Akyurt'a bağlı Ahmetadil Mahallesi'nde bir ahırdan kaçan kurbanlık dana kısa süreli paniğe neden oldu. Sahiplerinin kontrolünden çıkan hayvan mahalle içerisinde boş araziye yönelirken, vatandaşlar da yakalama çalışmasına destek verdi.

Durum üzerine olay yerine gelen, "yılan bükücü" olarak tanınan aynı zamanda Akyurt Belediyesi personeli Tuncay Reis, kurban sahipleriyle birlikte harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucu uygun alanda köşeye sıkıştırılan kurbanlık dana, havalı tabanca ile kısa süreli etkisiz hale getirildi.

Kontrol altına alınan hayvan daha sonra sahipleri tarafından kesilerek kurban işlemi tamamlandı. Yaşanan hareketli anlar mahallede kısa süreli heyecana neden oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Akyurt, Ankara, Yaşam, Yerel, Son Dakika

