Ankara'da AVM Güvenliği Darp Olayı

Ankara'da aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlikler tarafından darp edildi

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir AVM'de aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş, marketin güvenlikleri tarafından darp edildi.

Olay, Sincan ilçesi Fatih bölgesinde bir AVM'de meydana geldi. İddialara göre, bir vatandaş bir AVM'deki marketten aldığı ürünü değiştirmek istedi. AVM çalışanlarının ürünün başka şubeden alındığını, diğer mağazadan değişim yapılması gerektiğini söylemesi üzerine vatandaş aynı üründen o mağazadan bir tane daha alarak bozuk olan ürünü iade etmek istedi. Bunun üzerine vatandaş ve AVM çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olaya müdahale eden AVM'nin güvenlik görevlileri, aldığı ürünü iade etmek isteyen vatandaşı darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga sonlanırken, darp edilen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.