Ankara\'da Çanakkale Zaferi\'nin 110. yılında şehitleri anma programı

Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği'nde tören düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin katılımıyla düzenlenen törende şehitliğe çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu esnasında saygı atışı da icra edildi. Aileler ise şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit Serkan Dökmece'nin Annesi Ayfer Dökmeci, "Yavrumun şehit olduğunda ben çalışıyordum işteydim. Tabii herkes gelmiş en son giden ben oldum. Gittim ki kapının önüne bütün askerler, polisler, her şey dolmuş. En son giden, duyan benim. Yani o acıyı tarif edemem yani. Allah kimsenin başına vermesin, göstermesin. Çok zor. Oğlumun eşi benzeri yoktu. Çok ılımlı, efendi, kibar. Şimdi oğlu yetişiyor, aynı babası. Çok özledim, yedi sene oldu çok özledim" ifadelerini kullandı.

Şehit Ahmet Çağlar'ın Babası Cemal Çağlar ise "Oğlum 2012 7. Ayda, Ramazan ayında oruçlu oruçlu şehit oldu. 13 sene oldu. Sanki çok yeni. Acısı çok taze. Evlat acısı kadar kötü bir şey yok. Allah kimseye vermesin. Ramazan dönüşünde evlenecekti, nasip olmadı. Oruçlu oruçlu şehit oldu" şeklinde konuştu. - ANKARA