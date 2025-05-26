Ankara'da Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Zaferi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Ankara'da Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Zaferi Coşkuyla Kutlandı

Ankara\'da Fenerbahçe Beko\'nun EuroLeague Zaferi Coşkuyla Kutlandı
26.05.2025 12:41  Güncelleme: 12:46
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Ankara'nın Sincan Park'ında vatandaşlar, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague finalinde Monaco'yu yenerek kazandığı şampiyonluğu dev ekrandan izledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşlarla birlikte coşkuyu paylaştı.

Ankara'da vatandaşlar EuroLeague zaferini Sincan Park'ta kurulan dev ekranda izledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincanlıların şampiyonluk heyecanına ortak oldu.

EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, muhteşem bir zafere imza atarak şampiyon oldu. Vatandaşlar Sincan Park'ta kurulan dev ekranda karşılaşmayı izledi, büyük sevinç yaşadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan vatandaşlarla şampiyonluğu kutladı.

Konserlere, çeşitli etkinliklere, yarışmalara ev sahipliği yapan; sadece Sincan'ın değil Ankara'nın göz bebeği olan Sincan Park bu sefer basketbol severleri ağırladı. Sincan Park'ta dev ekran kuruldu, sandalyeler yerleştirildi. Maç saatinin gelmesiyle vatandaşlar Sincan Park'a akın etti. Gençlerin tezahüratlarla yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Fenerbahçe Beko adeta destan yazdı. Abu Dabi'de Monaco karşısında 81-70'lik galibiyetle adını şampiyonluğa yazdıran Fenerbahçe Beko, tarihinde ikinci kez EuroLeague'de zafere ulaştı.

"Ülkemizi gururla temsil ettiler"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç vatandaşlarla karşılaşmayı izledi. Başkan Ercan, "Büyük finalin heyecanını, şampiyonluğun coşkusunu yaşadık; Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğuna uzanan mücadeleyi binlerce hemşehrimizle izledik. Ülkemizi gururla temsil eden Fenerbahçe Beko'yu yürekten tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Zaferi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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