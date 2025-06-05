Ankara'da Mezarlık Ziyaretleri Artıyor - Son Dakika
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Ankara'da Mezarlık Ziyaretleri Artıyor

Ankara\'da Mezarlık Ziyaretleri Artıyor
05.06.2025 15:47
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Kurban Bayramı arefesinde, Ankaralılar yakınlarını mezarlıklarda ziyaret ederek dualar etti.

Ankara'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklar ziyaret edildi.

Başkentliler Karşıyaka Mezarlığında yakınlarını ziyaret etti.

Kurban Bayramı arefesinde, mezarlıklara giden vatandaşlar yakınlarının kabri başında dua etti.

Annesini ziyaret eden Umut Eraslan bayramda ailesini göremediğinden dolayı ziyaretlerde bulunup dua ettiklerini anlatarak, "Bayramlar kıymetli. Sevdiklerini anma açısından. Ben annemi kaybettim güzel dualar güzel duygularla kendisini andık" dedi.

"Eski bayramlar daha güzeldi. Büyükler olunca daha güzeldi"

Eşiyle beraber yakınlarını ziyaret eden Hanifi Çelik ise, "Annem ve babamın vefatından dolayı biz buradayız. Zaten büyükler olmayınca bayramların pek tadı olmuyor. Biz de bu şekilde işte geliyoruz kutluyoruz artık vefat edenler için. Onları ziyaret etmek, onların ellerini öpmek bayramlar benim için bu anlama geliyor. Eski bayramlarımızın bir tadı tuzu kalmadı. Eski bayramlar daha güzeldi. Büyükler olunca daha güzeldi" şeklinde konuştu.

Selda Çelik de, "Çok buruk bir bayram geçiriyoruz. Onun hüznü her sene onlarla beraber birlik beraberlik içinde bir toplanıyorduk evlerinde. Güzel bir bayram geçiriyorduk ama artık o kalabalık yok. Yine de biz kendi çapımıza bayramlarımızı Rabbimizin bize verdiği farzı yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Mezarlık Ziyaretleri Artıyor - Son Dakika

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