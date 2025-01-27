Ankara'da Motosiklet Yangını

Protokol Yolu'nda motosiklet alev aldı
ANKARA - Ankara Protokol Yolu'nda bir motosiklet bilinmeyen bir sebeple alev aldı.
Olay, Ankara'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, motosikletinden duman çıktığını fark edince motorunu yolun kenarına çekti. Sürücü, motorunu kenara çektikten sonra motor alev aldı. Motosiklet sürücüsü alev alan motorunu etraftan bulduğu bir yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı.
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