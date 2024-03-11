Ankara\'da Ramazan Ayıyla Birlikte Davulcular Sahura Başladı

Ankara'da Ramazan ayının gelmesinin ardından davulcular ilk sahurla birlikte çalışmaya başladı.
Ramazan ayının gelmesi ile beraber Ankara'da ilk sahur heyecanı başladı. Ramazan ayının gelmesi ile beraber Ramazan ayının geleneklerinden olan davulcular da çalışmaya başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için çaba harcayan davulcular sokaklarda davul çalarak maniler söyledi.
"Yeni nesil olarak geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz"
5 yıldır Ramazan davulcusu olduğunu söyleyen Emir Coşan, geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Aşağı yukarı 15 yıldır davul zurna işi ile uğraşıyorum. 5 yıldır kadar da sürekli ramazanlarda çalmaya başladım. Bu bin yıllık bir gelenek ve biz de yeni nesil olarak geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızın bize desteği büyük. Mahalle almamızda yardımcı oluyorlar. Gece davul çalıp gündüz bahşiş topluyoruz. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Gece davulu biz çalıyoruz, gündüz bahşişi biz davulcuyuz diye başkaları topluyor"
Sahte davulcular nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Coşan, "Gece sahur davulculuğu hem keyifli hem de biraz yorucu ama keyifle yapılan iş yormuyor. Geceleri ezan saatine göre sokaklara çıkıyoruz. Ezan saatine bir saat kala insanları uyandırıyoruz. Bu işi keyif alarak yaptığın zaman yorulmuyorsun. Belli günlerde de bahşiş topluyoruz. Yaşadığımız sıkıntılarda oluyor. Gece davulu biz çalıyoruz gündüz bahşişi biz davulcuyuz diye başkaları topluyor" dedi.
Geceleri davulculuk yapmanın zor yanlarından bahseden Coşan vatandaşları da sahte davulculara karşı bilgilendirerek, "Bu işin zor yanları misal bu sene kışa denk geldi. Havanın soğuk olması ve sokak köpekleri gibi zorlukları var. Hava şartları etkiliyor bizi. Yağmur olduğu zaman, soğuk olduğu zaman sıkıntı. Gerçek davulcu gündüz vakti gitmez kimsenin kapısına. Biz akşama doğru çıkarız bahşiş toplamak için yaka kartlarımız ile beraber. Sahte davulcu sabah gider hem bize yakalanmamak için hem de sıkıntı yaşamamak için. Yaka kartı olmayanlara bahşiş vermesinler, zaten muhtarlarımız da bu konuda duyarlılar, paylaşımlar yaptılar. İnsanlarımız da biraz duyarlı olursa çok mutlu oluruz. Herkese şimdiden hayırlı sahurlar olsun. Şeker tadında bir bayram geçirmeyi dileriz" ifadelerine yer verdi.
Davul çalarak ve maniler söyleyerek vatandaşları sahura uyandıran Coşan vatandaşlar tarafından ilgi gördü. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara'da Ramazan Ayıyla Birlikte Davulcular Sahura Başladı - Son Dakika
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