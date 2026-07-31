Ankara\'da Sandalyeler 2.5 Tonu Taşıdı

Ankara'da mobilyacılık yapan Mesut Karslı, gürgen ağacı ve gemi tutkalıyla ürettiği sandalyelerin sağlamlığını 2,5 tonluk minibüsü taşıtarak test etti.

Ankara'da mobilyacılık yapan Mesut Karslı, ürettiği masa ve sandalyelere uyguladığı sağlamlık testleriyle sosyal medyada ilgi görüyor. Gürgen ağacı ve gemi tutkalı kullanarak ürettiği sandalyeleri balyoz ve baltayla test eden Karslı, sandalyesini kırmayı başaran kişiye 10 bin lira ödül vereceğini söyledi. Karslı, sandalyelerinin dayanıklılığını göstermek için yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki minibüsü vinç yardımıyla sandalyelerin üzerine yerleştirerek aracı taşıdı.

"Tüm Türkiye'de fenomen olmuş durumdayız"

Sosyal medyada gerçekleştirdiği sandalye sağlamlık testleriyle yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Mesut Karslı, "Yaklaşık 25 yıldır sandalye üreticisiyiz. Sosyal medyada çılgın testler yapıyoruz. Tüm Türkiye'de fenomen olmuş durumdayız. Sandalyelerimizin üretiminde 7 kat baskı ve gemi tutkalıyla gürgen ağaçlarının birbirine yapıştırılması sonucu oluşturulan ham maddeyle oturak ve sırt yapıyoruz. Sandalyelerimizin demir iskeletlerinde de daha kalın demirler kullanarak, 500 ile 600 kilograma kadar taşıma garantisi verdiğimiz bir sandalye ortaya çıkartıyoruz" dedi.

"Sandalyemi 500 ile 600 kilogram taşıyacak kalitede üretiyorum"

Karslı, ürettiği sandalyelerin 2,5 ton ağırlığındaki minibüsü rahatlıkla taşıyabildiğini belirterek, "İnsanlar kötü ürünleri alıp 3 ay sonra yenisini almak zorunda kalıyorlar. Bizler de bir kere yapalım, en iyi hizmeti insanlara sunalım istiyoruz. İnsanlar artık ürünü evine aldıktan sonra bir daha masa, sandalye konusunun evde konuşulmasın istiyoruz. Sandalyemi 500 ile 600 kilogram taşıyacak kalitede üretiyorum. Benim için ham maddenin çok pahalı olması önemli değil. Ben ürünü hem kaliteli üretmeye çalışıyorum hem de uyguna vermeye çalışıyorum. Bunu zaten bütün piyasada da biliyor. Piyasada da 25 yıldır kalite testlerini yapan ilk firma biziz. Büyük bir aracımızı sandalyenin üzerine çıkardık. Araç yaklaşık 2,5 tonluk. Bir sandalyenin üzerine 500 ile 600 kilogram baskı var ve kırılmıyor. İnsanın oturup kalkmasıyla kırılacak bir malzeme değil" diye konuştu.

"Sandalyemi kırabilene 10 bin lira ödül veriyorum"

Ürettiği sandalyeyi kırabilen kişiye ödül vereceğini belirten Karslı, "Bize inanmayanlar var, inanmayan insanlar için mağazama bir otomobili 4 tane sandalye üzerine koyacağım. Müşteri geldiği zaman hem aracı görecekler hem de sağlam olduğunu görecekler. Sandalyemi kırabilene 10 bin lira ödül veriyorum" şeklinde konuştu.