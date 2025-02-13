Ankara'da Toplu Taşıma Bilet Fiyatları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara'da Toplu Taşıma Bilet Fiyatları Artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam bilet fiyatını 26 TL, öğrenci biletini ise 13 TL olarak belirledi. Zamlı fiyatlar 16 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak. Ayrıca, asgari ücretle geçinen vatandaşlara destek sağlanacak.

13.02.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tam bilet fiyatını 26 TL, öğrenci biletini ise 13 TL olarak belirledi. Zamlı bilet fiyatları 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

ABB'den UKOME kararı ile ilgili yapılan açıklamada, "Başkent Ankara'da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü'nün maliyet analizleri sonucunda 16 Şubat 2025'ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. Asgari Ücret Destek Paketi kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir. Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkanı sunulmaya devam edilecektir. Özel halk otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir."

EGO'dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşların ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Asgari Ücret, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, ankara, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Toplu Taşıma Bilet Fiyatları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
16:34 Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:29 Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan ’pes’ dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım Tanımadığı kadını bıçaklayan adamdan 'pes' dedirten savunma: Kış geldi, cezaevine girmem lazım
16:21 Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı Galatasaray, transferde tarihi rekor kırdı
16:11 Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var Raşit Bağzıbağlı: Keşke tanışmasaydım dediğim çok ünlü var
15:58 Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ’’Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir’’ Fonksiyonel tıp diyetisyeni Gamze Çakaloğlu: ''Paketli ürünlerin hepsi çöp besindir''
15:56 Galatasaray’ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu Galatasaray'ın AZ Alkmaar kadrosu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 12:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Toplu Taşıma Bilet Fiyatları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.