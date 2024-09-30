Ankara'da Yürüyen Merdiven ve Asansörlere Zarar Verenlere Yasal İşlem Başlatılacak - Son Dakika
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Ankara'da Yürüyen Merdiven ve Asansörlere Zarar Verenlere Yasal İşlem Başlatılacak

Ankara\'da Yürüyen Merdiven ve Asansörlere Zarar Verenlere Yasal İşlem Başlatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ve geçitlerdeki yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı. Artan arıza ihbarlarının ardından yapılan incelemelerde, birçok ünitelerin acil durdurma butonuna kasıtlı olarak basılması nedeniyle durdurulduğu tespit edildi.

30.09.2024 15:07  Güncelleme: 15:13
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarıyla ilgili arıza ihbarlarının artmasının ardından harekete geçti. İncelemede bulunan ekipler; ünitelerin genellikle vatandaşların acil durdurma butonlarına basması sonucunda durdurulduğunu tespit etti. Ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı Bakım Onarım Müdürlüğü Mekanik İşler Şefi Mesut Orhan Yağmur, "Arızalı olarak vatandaşlarımız ihbar ettiği yürüyen merdivenlerle ilgili sıkça karşılaştığımız bir durum ise, kötü niyetli vatandaşların acil durdurma butonuna basması neticesinde ünitenin durdurulmasıdır. Durdurulan ünitelerin tekrar çalıştırılması süresinde vatandaşlar mağdur edilmektedir. İlgili birimlerimiz tarafından bunların tespiti yapılmakta olup, bu davranışlarda olan vatandaşlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Yürüyen Merdiven ve Asansörlere Zarar Verenlere Yasal İşlem Başlatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yürüyen Merdiven ve Asansörlere Zarar Verenlere Yasal İşlem Başlatılacak - Son Dakika
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