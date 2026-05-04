Ankara Divriği Kültür Derneği, Divriği'de Ziyaretlerde Bulundu

Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan başkanlığındaki heyetin temaslarında, kontrolsüz arazi satışları, genç nüfusun bölgeyi terk etmesi, yatırım eksikliği ve maden işçilerinin direnişi ön plana çıktı.

Program kapsamında heyet ilk olarak Divriği Cemevi'nde ağırlandı. Heyet daha sonra Divriği Belediye Meclis Üyeleri Cemal Bozkurt ve Ali Ekber Gündüz ve çok sayıda köy muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı Barış Yıldırım'ın da katıldığı ziyarette muhtarlar, ekonomik zorluklar nedeniyle toprakların el değiştirdiğini, bu sürecin kontrolsüz ilerlediğini vurguladı. Özellikle Divriği dışından gelenlere yapılan satışların köylerin sosyal ve kültürel yapısını zedelediğini savunan muhtarlar, bu durumun uzun vadede "ciddi sorunlara yol açacağını" ileri sürdü.

"Kültürel yapı zarar görüyor, birlikte çözüm üretmeliyiz"

Heyet, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş'ı makamında ziyaret ederek, belediye meclis üyelerinin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Hurşit Aydoğan, arazi satışlarının sadece ekonomik bir veri değil, toplumsal bir risk olduğunu ifade ederek, "Köylerimizde toprakların el değiştirmesiyle birlikte kültürel yapı da zarar görüyor. Bu süreci sadece izlemek yerine birlikte çözüm üretmek zorundayız. Gençlerimizi burada tutamazsak köylerimiz boşalmaya devam edecek. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, istihdam alanlarının artırılması gerekiyor" diye konuştu.

Akbaş: "Ortak hareket etmeye hazırız"

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ise ilçenin potansiyelini harekete geçirmek için tüm kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. Akbaş, yerel yönetim olarak kırsal kalkınmayı destekleyecek projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Divriği'nin potansiyelini harekete geçirmek için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya hazırız. Köylerimizin korunması, genç nüfusun bölgede tutulması ve yatırımların artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Akbaş ayrıca, yerel yönetim olarak hem kırsal kalkınmayı destekleyecek projeler hem de sosyal yaşamı güçlendirecek adımlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Maden kentinde genel cerrah yok"

Heyet, Divriği Kültür Derneği Divriği Şubesi'ni de ziyaret ederek Şube Başkanı Malik Sönmez ile bir araya geldi. Bu görüşmede, Divriği'nin bir maden kenti olmasına rağmen Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı bulunmamasının "ciddi eksiklik" olduğu vurgulandı.

Heyet daha sonra CHP Divriği İlçe Başkanı Gürkan Kaplan'ı ziyaret etti.

Maden işçilerinin direnişine destek

Heyet, Dev Maden-Sen öncülüğünde kurulan direniş çadırına da ziyarette bulundu, işsiz kalan maden işçileriyle bir araya geldi. Maden işçileri, "Divriği gibi bir maden kentinde işsiz kalmanın kabul edilemez olduğunu" ifade etti. Heyet, işçilerin yanında olduklarını belirterek, dayanışma mesajı verdi.

Ankara Divriği Kültür Derneği'nin temaslarının sonunda yapılan değerlendirmede, "Köylerin korunması, kontrolsüz arazi satışlarının önüne geçilmesi ve maden emekçilerin desteklenmesi gerektiği, teşviklerin ve yatırımların artırılmasıyla Divriği'nin ekonomik ve sosyal hayatının yeniden canlanabileceği" vurgulandı.