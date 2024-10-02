Ankara İtfaiyesi'nden Emekli Lokali Üyelerine Yangın Eğitimi - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi'nden Emekli Lokali Üyelerine Yangın Eğitimi

Ankara İtfaiyesi\'nden Emekli Lokali Üyelerine Yangın Eğitimi

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda, İtfaiye Haftası ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, emekli vatandaşlar yangın tatbikatı ve kurtarma operasyonları hakkında eğitim aldı.

02.10.2024 13:13  Güncelleme: 13:16
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Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda İtfaiye Haftası ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda Batıkent ve Sincan Emekli Lokali üyeleri, yangın tatbikatı ve arama kurtarma ekiplerinin araçtan kurtarma operasyonunun eğitimine katılara teorik ve pratik bilgiler edindiler.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "İtfaiye Haftası" ve "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda program düzenlendi. Programda itfaiye ekipleri, Batıkent ve Sincan Emekli Lokali üyelerine yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini hem teorik hem de pratik bilgilerle anlattı. Tatbikata ilgi gösteren Emekli Lokali üyeleri, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu Konferans Salonu'nda verilen teorik bilginin ardından yangın söndürme tatbikatı ve arama kurtarma ekiplerinin araçtan kurtarma operasyonunun eğitimine katıldı.

Programda konuşan İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, "İtfaiye Haftası kapsamında sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Küçük bilgiler ve küçük hareketlerle sevdiklerimizi kurtarma ihtimalimiz var. Bu konuda bilgilendirmeler yapılacak. Güzel bir program gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz ise, "Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Emekli Lokallerimizle aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kurum ziyaretlerimize de ilk olarak Ankara İtfaiyesi'nden başladık. İtfaiye Haftalarını kutluyorum. Sağlıklı, kazasız, belasız bir yıl diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara İtfaiyesi'nden Emekli Lokali Üyelerine Yangın Eğitimi - Son Dakika

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