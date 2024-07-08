Ankara Kahramankazan Belediyesi Sağlık ve Hijyen Çalışmalarını Sürdürüyor

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Ankara Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için sağlık ve hijyen çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin evlerinde temizlik hizmetleri sunarak destek vermeye devam ediyor. Sağlık durumu hastaneye gitmeye uygun olmayan vatandaşlar için hasta nakil hizmeti sağlanırken aynı zamanda kırsal mahallelerde yaşayan 103 yaşlı ve engelli vatandaşın düzenli sağlık kontrolleri de titizlikle yürütülüyor.

Ayrıca, ibadetlerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yapılabilmesini sağlamak amacıyla cami temizliklerine hız veren ekipler, sıkı çalışma ile sahada desteklerini sürdürüyor. - ANKARA