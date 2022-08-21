Ankara Büyükşehir Belediyesi , Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere, elektrikli hibrit araçla verilen ücretsiz ring seferleri devam ediyor. Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ulus, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor - Son Dakika

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