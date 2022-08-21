Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor - Son Dakika
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Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor

21.08.2022 12:15
Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor

Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere, elektrikli hibrit araçla verilen ücretsiz ring seferleri devam ediyor.

Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere, elektrikli hibrit araçla verilen ücretsiz ring seferleri devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde tarihi merkezlere, elektrikli hibrit araçla verilen ücretsiz ring seferleri devam ediyor. Turistik amaçlı düzenlenen servis hizmeti pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ulus, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki ücretsiz ring seferleri devam ediyor - Son Dakika
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