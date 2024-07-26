Ankara Kalkınma Ajansı İstihdam Atölyesi Programı Sertifikaları Takdim Edildi - Son Dakika
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Ankara Kalkınma Ajansı İstihdam Atölyesi Programı Sertifikaları Takdim Edildi

Ankara Kalkınma Ajansı İstihdam Atölyesi Programı Sertifikaları Takdim Edildi

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program kapsamında gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen eğitimler verildi.

26.07.2024 17:33
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Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı'nı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Duhan Kalkan, ASO Sürekli Eğitim Merkezi'ni (ASO-SEM) ziyaret ederek devam eden 5. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı hakkında bilgi aldı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından, Kalkınma Ajanslarının 2024 teması 'Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı' olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda, Ankara'daki sanayi sektöründeki firmalar ile istihdam odağında yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan teorik ve pratik eğitim programları kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi ASO-SEM iş birliğinde yürütülen istihdam garantili "İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı" kadın istihdamı ağırlıklı olarak devam ediyor.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, genç ve kadın istihdamının önemine vurgu yaparak, bölgeye katma değer sağlayacak faaliyetlere Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü'nün hedefleri doğrultusunda ajans olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. Kalkan, insan hayatına dokunmanın ve istihdam oluşturmanın ajansın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek bölgenin ihtiyacı olan CNC Tezgah Operatörlüğü, Elektromekanik Bakım ve Montaj Uzmanlığı, Kaynak Teknolojisi Uzmanlığı, Dikiş Makinası Operatörlüğü, Endüstriyel Otomasyon ve Teknolojisi Bakım ve Onarım Uzmanlığı, CMM Uzmanlığı ve GES Bakım Onarım Uzmanlığı gibi alanlarda verilen eğitimlerle, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kursiyerlerle program hakkında sohbetlerin gerçekleştirildiği etkinlikte, kursiyerler eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaştılar. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan tarafından takdim edildi. Kalkan, "Gençlerimiz ve kadınlarımız, ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli unsurlardır. Onların iş gücüne katılımını sağlamak hem ekonomik kalkınmamız hem de toplumsal refahımız için büyük önem taşımaktadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Kalkınma Ajansı İstihdam Atölyesi Programı Sertifikaları Takdim Edildi - Son Dakika

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