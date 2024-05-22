Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Üyeleri Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi üyeleri, Gençlik Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Şube Başkanı Hamit Başkaya ve Denetim Kurulu sorumlusu Züleyha Ceylan öncülüğünde seymen ve bacıerenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Etkinlikler kapsamında Anıtkabir de ziyaret edildi.

22.05.2024 09:31
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Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi üyeleri, Gençlik Haftası dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Hamit Başkaya ve Denetim Kurulu sorumlusu Züleyha Ceylan öncülüğünde seymen ve bacıerenler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Seymenler ve bacıerenler, etkinler kapsamında Anıtkabir'i de ziyaret etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Kulübü Derneği Yenimahalle Şubesi Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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