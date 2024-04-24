Ankara Miras Şantiye Gezileri Başkentlilerin Ziyaretine Açılıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, "Ankara Miras Şantiye Gezileri" kapsamında Ankara Kalesi, Arkeopark ve Roma Tiyatrosu Şantiyelerini, 26 Nisan 2024 tarihinde yeniden Başkentlilerin ziyaretine açıyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, "Ankara Miras Şantiye Gezileri" kapsamında Ankara Kalesi, Arkeopark ve Roma Tiyatrosu Şantiyelerini ziyarete açacak.

Kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla gerçekleştirilen gezilerde Başkentlilerle, kentin Galatlardan bugüne kadar gelen zengin tarihsel katmanları, Roma yerleşimi ve Ankara Kalesi hakkında kent tarihine ilişkin bu çalışmalarla ortaya çıkan yeni bilgiler de paylaşılıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen gezilere, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresindeki form doldurularak katılım sağlanabilecek.