Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla bayramlaştı

Ankara\'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla bayramlaştı

Kurban Bayramı sonrası Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla makamında bayramlaştı. Bayramlaşma programına STK ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

24.06.2024 16:59  Güncelleme: 17:03
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Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kurban Bayramı sonrası vatandaşlarla makamında bayramlaştı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bayramlaşma programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Bayramlaşma programına STK ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşları makamında ağırlayan Odabaşı, geçmiş bayramlarını kutladı. Odabaşı, bayramlaşma esnasında misafirlerini ayakta karşılayarak tek tek tokalaştı ve isteklerini dinledi.

"Bayram boyunca ekiplerimizle sahadaydık"

İslam aleminin geçmiş bayramını bir kez daha en içten dileklerle kutladığı belirten Odabaşı "Bu bayram birlik ve beraberlik bayramıdır. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerini Kurban Bayramı'nda yaşadık. Belediye olarak bayram boyunca ekiplerimizle sahadaydık. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir ortamda bayramını yaşaması için gece gündüz çalıştık. Bayram sonrası da vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Onları belediyemizde ağırlamak bizleri mutlu etti. Hep birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programına 7'den 70'e onlarca kişi katılırken renkli anlar yaşandı. Odabaşı ziyaretçilerle tek tek fotoğraf çekildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

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