Ankara\'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı\'nda Hemşehrileriyle Bayramlaştı

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Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramının sevincini, sokak sokak gezerek 7'den 70'e tüm hemşehrileri ile paylaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan Bayramı boyunca ilçe sokaklarını tek tek dolaşarak hemşehrilerinin bayramlarını kutladı.

"Rabbim muhabbetimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin"

Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Çeşitli programlarla dolu dolu geçen bir ayın ardından Ramazan Bayramı münasebetiyle mahallelerimizi gezerek hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bayram birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik demektir. Rabbim muhabbetimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Yüce Allah, tekrar kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Ramazan Bayramı'nın, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Gittiği her mahalle de 7'den 70'e tüm vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşlarla sohbet ederken, ilçe sakinlerinin isteklerini kırmayıp, bol bol fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi. - ANKARA