Ankara\'nın Pursaklar Belediyesi Sosyal Belediyecilikte Örnek Oluyor

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Sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla örnek olan Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, son 5 yılda ihtiyaç sahibi ailelerin her an yanında oldu.

Pursaklar Belediyesi, "Tebessüm Çarşısı" aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin haritasını çıkartarak, gelen talepler doğrultusunda gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, kıyafet yardımı, halı, baza, ütü, koltuk takımı, kanepe ve yatak gibi ev eşyası yardımı yaptı.

Temmuz 2022 tarihi ile birlikte hizmete alınan Pursaklar Kart Sistemi ile çölyak hastaları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yüklemesi yapıldı. İlçe de misafir edilen depremzede ailelere kıyafet yardımı yapıldı. Mağdur ailelere gıda yardımı yapıldı.

Mobil Mutfak aracıyla; hizmet alanlarında, sosyal ve kültürel programlarda ve doğal afetlerde sıcak çorba, sıcak yemek, aşure dağıtımı yapıldı. Aşevi aracılığıyla yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara, evlere teslim usulüyle her gün sıcak yemek hizmeti veriyor. İlçedeki mezarlıklara cenaze defin ve nakil işlemi yapıldı. İlçede bulunan camiler, temizlendi. Cenaze evlerine gelen vatandaşlara; börek, lokum ve gül suyu ikram edildi.

Cenaze evlerinde kullanılmak üzere masa, sandalye, çadır, çay ocağı, uzatma kablosu, karton bardak hizmeti verildi.

"Hoş Geldin Küçük Hemşehrim" adı altında, ilçede ikamet eden ailelerin dünyaya gelen bebeklere ilk hediyeleri verildi. "Evde Kuaför Hizmeti" kapsamında yaşlı vatandaşlara kuaför hizmetinde bulunuldu. "Evde Temizlik Hizmeti" kapsamında yaşlı vatandaşların evleri temizlendi. Çocuk Esirgeme Yurdunda kalan kimsesiz çocuklar başta olmak ilçedeki çocuklar sünnet ettirilerek, bisiklet hediye edildi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ise 84 kayıtlı özel gereksinimli vatandaşa, yıl boyunca çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve servis hizmeti verildi. Yatalak hastalara, hasta yatağı ve medikal malzeme yardımında bulunuldu. - ANKARA