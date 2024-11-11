Ankara Oyun Havalarının Usta İsimlerinden Savaş Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara Oyun Havalarının Usta İsimlerinden Savaş Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara Oyun Havalarının Usta İsimlerinden Savaş Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Savaş Göçer, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, sevenleri ve sanatçı arkadaşları katıldı.

11.11.2024 18:40  Güncelleme: 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara oyun havası türü şarkılar ile tanınan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savaş Göçer, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara oyun havaları ile tanınan sanatçı Savaş Göçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Göçer'in cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Etimesgut Belediye Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sanatçının ailesi, sevenleri ve sanatçı arkadaşları katıldı.

Cenazeye katılan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, Savaş Göçerle 3 gün önce konuştuğunu belirterek, "Savaş ağabey birkaç gün önce babamı aramıştı. Telefonunu ben açmıştım. 'Kızım çıkan haberler doğru mu?' diye sordu. 'Kesinlikle yalan, doğru değil' dedim. İnsanların yaptığına çok sinirlenip kızmıştı. Lütfen böyle haberler yapmayın. İnsanların canını sıkıyor, üzüyorsunuz. Babamın sağlık durumuyla ilgili şu anda bilgi vermiyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kalp Krizi, Kültür, ankara, Sanat, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Oyun Havalarının Usta İsimlerinden Savaş Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
19:34 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
09:41 Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
09:40 Yarısı Bizden kampanyasının detayları Kiracıya da destek var Yarısı Bizden kampanyasının detayları! Kiracıya da destek var
09:39 Meteoroloji’den 15 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
09:23 Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda
09:11 Bitcoin adeta para basıyor Bir yılda iki kattan fazla yükseldi Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 20:22:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Oyun Havalarının Usta İsimlerinden Savaş Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.