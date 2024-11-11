Ankara Oyun Havalarının Usta İsimlerinden Savaş Göçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Ankara oyun havası türü şarkılar ile tanınan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Savaş Göçer, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara oyun havaları ile tanınan sanatçı Savaş Göçer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Göçer'in cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Etimesgut Belediye Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine sanatçının ailesi, sevenleri ve sanatçı arkadaşları katıldı.

Cenazeye katılan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, Savaş Göçerle 3 gün önce konuştuğunu belirterek, "Savaş ağabey birkaç gün önce babamı aramıştı. Telefonunu ben açmıştım. 'Kızım çıkan haberler doğru mu?' diye sordu. 'Kesinlikle yalan, doğru değil' dedim. İnsanların yaptığına çok sinirlenip kızmıştı. Lütfen böyle haberler yapmayın. İnsanların canını sıkıyor, üzüyorsunuz. Babamın sağlık durumuyla ilgili şu anda bilgi vermiyorlar" diye konuştu. - ANKARA