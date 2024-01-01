 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankaralılar 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaralılar 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sebze ve Meyve Toptancı Hali verilerine göre başkentliler 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti. Ocak ve aralık ayları arasını kapsayan dönemde toplam 98 bin 249 ton domates, 85 bin 416 ton da karpuz tüketildi.

Ankaralılar 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti
01.01.2024 - 14:28,
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Sebze ve Meyve Toptancı Hali verilerine göre başkentliler 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti. Ocak ve aralık ayları arasını kapsayan dönemde toplam 98 bin 249 ton domates, 85 bin 416 ton da karpuz tüketildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin 2023 yılına ait sebze-meyve verileri açıklandı. Hazırlanan verilere göre başkentliler 2023 yılında sebzelerden domatesi ve meyvelerden ise karpuzu tüketti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çatısında gerçekleştirdiği yenileme ve tadilat çalışmalarının ardından hem hal esnafı hem de vatandaşlar daha güvenli ve sağlıklı bir ortam haline gelen Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ne 2023 yılında toplam 816 bin 985 ton ürün girişi oldu.

2023 yılının ocak ve aralık ayları arasındaki dönemde en çok tüketilen meyve 85 bin 416 ton ile karpuz oldu. Karpuzun ardından 36 bin 196 ton satış ile portakal ve 34 bin 869 ton satış ile mandalina tercih edildi. Ankaralıların en çok tükettiği sebze ise 98 bin 249 ton satış ile domates oldu. Ayrıca 66 bin 143 ton patates, 43 bin 528 ton salatalık satışı gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankaralılar 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti - Son Dakika


14:51
Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21
Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 İstanbul'un göbeğinde tartıştığı kadını sürükleyerek kaçırmaya kalktı
12:21 Adana'da Yeni Yılın İlk Gününde 2 Kişi İntihar Etti
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:15:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ankaralılar 2023 yılında en çok domates ve karpuz tüketti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement