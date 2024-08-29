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Anne adayları yaşanabilecek sorunlara uzmanlar eşliğinde hazırlanıyor

DENİZLİ - Denizli'de anne adaylarının doğum ve doğum sonrası dönemde ruhsal, fiziksel ve sosyal açılardan hazırlanıyor. Anne adaylarının karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılıyor.

'Daha bilinçli anneler, daha sağlıklı nesiller' sloganıyla Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Bilgilendirme Sınıfına başvuran tüm gebe ve yakınlarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla eğitimler veriliyor. Anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemesi konularında bilgi ve beceri kazandırılan eğitimlerde, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve ebeler tarafından gebelik ve doğumun fizyolojisi, gebelikte ve lohusalıkta psikolojik değişiklikler, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, gebelik ve doğum sürecinde eş ve yakınının desteğinin önemi, doğumun evreleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri, gebelikte ve lohusalıkta egzersizler, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanabilecek sorunlar ve erken tanısı, gebelikte tehlike işaretleri ve acil durumlarda izlenecek yollar, anne sütü ve emzirme, lohusalık süreci, üreme sağlığı yöntemleri ve yeni doğan bakımı konularında bilgilendirilmeler yapılıyor.

"Gebe bilgilendirme sınıfıyla birlikte gebeliğimin tadını çıkartarak yolculuğuma devam ediyorum"

Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Bilgilendirme Sınıfında eğitim alan Melike Yurdagül gebeliğin bütün kadınlar için zor bir süreç olduğunu gebe bilgilendirme sınıfında aldığı eğitimlerle bu süreci kolay atlattığını söyledi. Hamileliğe adapte olmakta zorlandığını ifade eden Yurdagül, "Gebeliğimin başlangıcında zor bir süreç yaşadım, hamileliğe adapte olmakta zorlandım. Gebe Bilgilendirme Sınıfında aldığım eğitimlerle bu süreç benim için daha kolay geçti. Başta Psikolog olmak üzere tüm sağlık çalışanları bana destek oldu. Hamilelik sürecimde kilo alımıyla ilgili büyük korkularım vardı. Şuan 5 aylık hamileyim ve 2 kilo aldım. Hamileliğim boyunca diyetisyen tarafından sağlıklı beslenme konusunda hem gebe bilgilendirme sınıfında, hem de bireysel olarak özel danışmanlık aldım. Sağlıklı beslenerek gebeliğimde kilo alımı ve beslenmeyle ilgili süreci çok doğru yürüttük. Yine gebe bilgilendirme sınıfında hamileliğin başlangıcından sonuna kadar fizyolojik olarak yaşanabilecek tüm olumsuzlukları anlatılıyor. Bebek bakımı, doğru emzirme yöntemleriyle ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Gebe bilgilendirme sınıfıyla birlikte gebeliğimin tadını çıkartarak yolculuğuma devam ediyorum. Burada bize eğitim veren, yol gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gebelerin de gebe bilgilendirme sınıfına gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.