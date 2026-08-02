Anne istedi, çocuk parkının çevresi güvenli çitle çevrildi - Son Dakika
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Anne istedi, çocuk parkının çevresi güvenli çitle çevrildi

Anne istedi, çocuk parkının çevresi güvenli çitle çevrildi
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Kepez Belediyesi’nin ‘Söz Vatandaşta’ buluşmasında bir annenin parkta oynayan çocuklarının güvenliği için dile getirdiği talep belediye ekipleri tarafından hızla çözüme kavuşturuldu, Teomanpaşa Mahallesi’ndeki parkın çevresi, çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynayabilmesi için...

Kepez Belediyesi'nin 'Söz Vatandaşta' buluşmasında bir annenin parkta oynayan çocuklarının güvenliği için dile getirdiği talep belediye ekipleri tarafından hızla çözüme kavuşturuldu, Teomanpaşa Mahallesi'ndeki parkın çevresi, çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynayabilmesi için çitlerle çevrildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün "Söz Vatandaşta" buluşmaları kapsamında Teomanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği halk buluşmasında dile getirilen bir talep kısa sürede sonuca ulaştırıldı. Başkan Kocagöz'ün vatandaşların taleplerini tek tek dinlediği buluşmada söz alan bir anne, parkın etrafının açık olması nedeniyle mahalle arasından geçen araçların park alanına kadar yaklaşabildiğini ve bu durumun çocuklar için tehlike oluşturduğunu belirterek parkın etrafının çevrilmesini talep etti. Gelen talep doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Teomanpaşa Mahallesi'nde 2204 Sokak ile 2211 Sokak'ın kesişiminde bulunan bin 213 metrekarelik parkın etrafını koruyucu çitlerle çevirdi.

Yapılan çalışma ile çocukların parkta daha güvenli bir ortamda oyun oynaması sağlandı. Park etrafındaki koruyucu çitlerin çocukların güvenliği açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığı ve çocukların güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Mahallelerimizi birlikte yönetiyor, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyoruz. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği alanlar oluşturmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anne istedi, çocuk parkının çevresi güvenli çitle çevrildi - Son Dakika

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