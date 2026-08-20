Anne Köpekten Yavru Kedilere Şefkat

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde anne köpek, yavru kedileri emzirerek, onlara annelik yapıyor.

Bayramiç ilçesinde bir köpeğin yavru kediler ile dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. İlçeye bağlı Yeşilköy köyünde bir anne köpek, yavru kedileri emzirerek sahip çıktı. Yavru kedileri koruyup kollayan anne köpek, insanlara örnek bir davranış sergiliyor. Yavru kediler ile anne köpek arasındaki yakınlık görenlerin içini ısıtıyor.