Anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

12.06.2022 18:00

Rusya'da anne bir ördek, yavrularına yaklaşarak fotoğraf çekmeye çalışan bir kişiyi metrelerce kovaladı. Anne ördeğin bu davranışı kameralara yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaz mevsiminin gelmesiyle ördekler yavrulamaya başladı. Kent merkezindeki parklarda, göl kıyılarında ve sokaklarda gezen ördekler hemen hemen herkesin ilgi odağı haline geldi.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİLER

Moskova'daki bir cadde kenarındaki yavru ördekler, annelerinin arkasından giderken kaldırıma çıkamadı. Bu esnada yavru ördeklere yaklaşan 2 kişiden biri, ördeklerin fotoğrafını çekmek istedi. Durumdan rahatsız olan anne ördek, yavrularına yaklaşan kişinin üzerine atlayarak yavrularını koruma altına almaya çalıştı.

METRELERCE KOVALADI

Kıskanç anne ördeğin saldırısına uğrayan kişi ise ördekten kaçmaya çalıştı. Çok sinirlenen anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı. Anne ördekten kaçan kişi büyük korku yaşarken, o anlar kovalanan kişinin arkadaşı tarafından kahkahalar eşliğinde kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Moskova, Rusya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne ördek, yavrularına yaklaşan kişiyi metrelerce kovaladı! O anlar sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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