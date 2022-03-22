Anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor - Son Dakika
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Anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor

22.03.2022 13:17
Anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor

Adıyaman'da, 'En iyi narkotik anne' projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.

Adıyaman'da, 'En iyi narkotik anne' projesi kapsamında uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'En iyi narkotik anne' projesi kapsamında anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirme yapılıyor. Proje kapsamında, 2022 yılı içerisinde il merkezi, Besni ve Kahta ilçelerinde bulunan kamu kurumları, okullar ve kurs merkezlerinde gerçekleştirilen 93 faaliyet ile toplam 3 bin 210 anne ve anne adayına bilgiler verildi. Uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor
Anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anne ve anne adayları uyuşturucuya karşı bilgilendiriliyor - Son Dakika


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