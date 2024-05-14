Anneler Günü'nde Anneler Sahada, Kızları Kenarda - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Anneler Günü'nde Anneler Sahada, Kızları Kenarda

Denizli'de Sultanlarspor Kadın Futbol Takımı, Anneler Gününe özel düzenlediği etkinlikte anneler sahada mücadele verirken, kızları ise kenarda destekledi. Annelerin kıyasıya mücadelesi eğlenceli anlar yaşattı. Turnuvayı annelere özel düzenlediklerini ifade eden Sultanlarspor Kulüp Başkanı Ahmet Özeren, 'Anneler oynuyor, kızları da onları izliyor' dedi.

14.05.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bu kez anneler sahada kızları kenardaydı

Annelerin yeşil sahadaki mücadelesi eğlenceli anlar yaşattı

DENİZLİ - Denizli'de Sultanlarspor Kadın Futbol Takımı, Anneler Gününe özel düzenlendiği etkinlikte anneler sahada mücadele verirken, kızları ise kenarda destekledi.

Sultanlarspor Kadın Futbol Takımı, geleneksel hale getirdikleri Anneler Günü etkinliğini bu yıl dördünce kez düzenlendi. Anne olan herkesin katılabildiği turnuvaya bu yıl 35 anne 5 takımla katıldı. Her hafta kızlarının maçlarına giderek saha kenarında destek olan anneler bu kez sahada mücadele verdi. Annelerin kıyasıya mücadelesi ise eğlenceli anlar yaşattı. Anneler yeşil saha üzerindeyken, kızları ve eşleri ise saha kenarında annelere taktik ve tezahürat ile destek verdi. Turnuvayı annelere özel düzenlendiklerini ifade eden Sultanlarspor Kulüp Başkanı Ahmet Özeren, "4'ncüsünü düzenlendiğimiz Annem Futbol Oynuyor Turnuvası'na bu yıl beş takım ve toplamda 35 sporcu katıldı. Şu an beşli grup şeklinde 10 tane maç yaptırıyoruz. Tüm annelerimiz, anne olan herkes turnuvaya katılabilir. Sadece Anneler Günü'ne yapıyoruz. Anneler oynuyor, kızları da onları izliyor" dedi.

Firdevs Çiftçi: "Bu hafta çocuklarımız bizi izlediler"

Eğlenceli bir turnuva olduğunu ifade eden Firdevs Çiftçi, "Eşlerimiz bizi izlemeye geldiler. Gurur duyuyoruz. Sonuna kadar da hakkımızı aldığımızı inanıyorum. Hocalarınıza, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Her hafta saha kenarında çocukları izlediklerini ancak bu kez tersi olduğunu vurgulayan Fatma Özkan ise, "Maçlar Çok heyecanlı geçti. Ben ilk defa bu yıl katılıyorum. Normalde her hafta biz çocuklarımızı izlemeye geliyoruz ama bu hafta onlar bizi izlediler. Anneler Günü etkinliği çok güzel bir etkinlik oldu, çok eğlendiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kısasıya geçen mücadelelerin ardından ödül törenine geçildi. Annelere madalyalarını kızları taktı.

Kaynak: İHA

Anneler Günü, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anneler Günü'nde Anneler Sahada, Kızları Kenarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:39:26. #1.12#
SON DAKİKA: Anneler Günü'nde Anneler Sahada, Kızları Kenarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement