Anneler Günü'nde Anneler Sahada, Kızları Kenarda

Yerel

- Bu kez anneler sahada kızları kenardaydı

Annelerin yeşil sahadaki mücadelesi eğlenceli anlar yaşattı

DENİZLİ - Denizli'de Sultanlarspor Kadın Futbol Takımı, Anneler Gününe özel düzenlendiği etkinlikte anneler sahada mücadele verirken, kızları ise kenarda destekledi.

Sultanlarspor Kadın Futbol Takımı, geleneksel hale getirdikleri Anneler Günü etkinliğini bu yıl dördünce kez düzenlendi. Anne olan herkesin katılabildiği turnuvaya bu yıl 35 anne 5 takımla katıldı. Her hafta kızlarının maçlarına giderek saha kenarında destek olan anneler bu kez sahada mücadele verdi. Annelerin kıyasıya mücadelesi ise eğlenceli anlar yaşattı. Anneler yeşil saha üzerindeyken, kızları ve eşleri ise saha kenarında annelere taktik ve tezahürat ile destek verdi. Turnuvayı annelere özel düzenlendiklerini ifade eden Sultanlarspor Kulüp Başkanı Ahmet Özeren, "4'ncüsünü düzenlendiğimiz Annem Futbol Oynuyor Turnuvası'na bu yıl beş takım ve toplamda 35 sporcu katıldı. Şu an beşli grup şeklinde 10 tane maç yaptırıyoruz. Tüm annelerimiz, anne olan herkes turnuvaya katılabilir. Sadece Anneler Günü'ne yapıyoruz. Anneler oynuyor, kızları da onları izliyor" dedi.

Firdevs Çiftçi: "Bu hafta çocuklarımız bizi izlediler"

Eğlenceli bir turnuva olduğunu ifade eden Firdevs Çiftçi, "Eşlerimiz bizi izlemeye geldiler. Gurur duyuyoruz. Sonuna kadar da hakkımızı aldığımızı inanıyorum. Hocalarınıza, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Her hafta saha kenarında çocukları izlediklerini ancak bu kez tersi olduğunu vurgulayan Fatma Özkan ise, "Maçlar Çok heyecanlı geçti. Ben ilk defa bu yıl katılıyorum. Normalde her hafta biz çocuklarımızı izlemeye geliyoruz ama bu hafta onlar bizi izlediler. Anneler Günü etkinliği çok güzel bir etkinlik oldu, çok eğlendiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kısasıya geçen mücadelelerin ardından ödül törenine geçildi. Annelere madalyalarını kızları taktı.