Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi - Son Dakika
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Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi

08.05.2022 14:49
Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi

Manisa'da 94 yaşında hayatını kaybeden şehit annesi Hürü Savunmaz hayrına Anneler Gününde yemek verildi.

Manisa'da 94 yaşında hayatını kaybeden şehit annesi Hürü Savunmaz hayrına Anneler Gününde yemek verildi.

Şırnak Şenoba'ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü 30 yıl önce şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz'ın da annesi Hürü Savunmaz, 27 Nisan günü hayatını kaybetti. 5'i erkek, 3'ü kız 8 çocuk annesi Hürü Savunmaz hayrına Anneler Gününde yemek verildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yemekte Savunmaz dualarla anıldı. - MANİSA

Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi
Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi
Anneler Gününde şehit annesi hayrına yemek verildi

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Piyade, Şırnak, Manisa, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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