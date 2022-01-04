Anneler meslek öğreniyor çocukları hayata hazırlanıyor - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi Horozköy Hanımlar Lokali'nde kursiyerler birbirinden farklı alanlarda eğitim alırken, Horozköy Eski Tren Garında bulunan lokalin yanındaki vagonda ise çocukları eğitmenler eşliğinde güzel vakit geçiriyor.

Horozköy Hanımlar Lokali'nde kurs gören kursiyerlere Dikiş, Kur'an-ı Kerim okuma, el sanatları ve spor kursları veriliyor. Lokalin yanında konuşlandırılan vagonda ise minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Belediye bünyesinde hizmet veren lokallerde hanımların sosyalleşme fırsatı da bulduklarını söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Horozköy Hanımlar Lokali'nde mahalle sakinlerimiz oldukça faydalı eğitimler alıyor. Alınan eğitimler sayesinde yeni hobiler edinmekle birlikte ev ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Çocuklarımız da vagon içerisinde güzel vakit geçiriyor. Tüm mahalle sakinlerimizi ve kursiyerlerimizi buradan faydalanmaya ve kurs almaya davet ediyoruz." dedi.

Horozköy Hanımlar Lokali'ne kurs kaydı yaptırmak isteyen kadınların, 50. Yıl Muhtarlığı arkasında bulunan lokale müracaat edebilecekleri bildirildi. - MANİSA