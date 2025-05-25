Annelerin Futbol Coşkusu - Son Dakika
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Annelerin Futbol Coşkusu

Annelerin Futbol Coşkusu
25.05.2025 09:40
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Gümüşhane'deki futbol maçlarında anneler, çocuklarını destekleyip sosyal etkinlikler düzenliyor.

Gümüşhane'de futbol oynayan minik sporcuların anneleri, her maçta çocuklarını yalnız bırakmayarak tribünlerin neşe kaynağı olurken, yaptıkları pasta ve böreklerle tribünlerde adeta gün yapıyorlar.

Trabzonspor Futbol Okulu ve Dumlupınar Ortaokulu Spor Kulübü'nde futbol oynayan ve hafta sonları düzenlenen altyapı maçlarında sahada ter döken minik futbolcuların en büyük destekçileri yine anneleri oluyor. Tribünlerde çocuklarına tezahüratlarla moral veren anneler, aynı zamanda maçları adeta birer sosyal etkinliğe dönüştürüyor. Yanlarında getirdikleri pasta, börek ve içeceklerle maç günlerini gün havasına çeviren anneler, hem çocuklarının heyecanına ortak oluyor hem de aileler arasında kaynaşma sağlıyor.

Annelerin bu anlamlı desteği, hem antrenörlerin hem de çocukların motivasyonunu artırıyor. Tribünlerdeki renkli görüntüler, maçlara ayrı bir güzellik katarken, minik sporcular da annelerinin desteğiyle sahada daha özgüvenli mücadele ediyor.

"Hem gün yapıyoruz hem de çocuklarımıza destek oluyoruz.

Çocuklarını hiçbir maçta yalnız bırakmadıklarını ve her maçta saha kenarında çocuklarını desteklediklerini ifade eden Ebru Akagün Karaaslan, "Biz anneler olarak çocuklarımızı hiç bırakmadık. Gümüşhane zaten küçük bir il olduğu için biz anneler olarak hep birbirimizi tanıyoruz ve toplu bir organizasyonda bütün annelerle aynı enerjiyi yakaladık. Haftada 2 maçta annelerimiz babalarımız her hafta istisnasız hep birlikte buradayız. Çocuklarımız yense de yenilse de her şartta buradayız. Bu süreçte anneler börekler çörekler yaparak devre arasında çayımızı pastamızı böreğimizi alıyoruz biz de onlarla birlikte hem bir gün yaparmış gibi vakit geçiriyoruz hem de stres atıyoruz ve eğleniyoruz. Çocuklarımıza faul yapıldığında anne olarak tabi ki duygu yoğunluğu yaşıyoruz ama onlar kalktıkları yerden yine devam ediyorlar" dedi.

"Kadın eli değdiği zaman tüm maçlarımız festival havasında geçiyor"

Annelerin yaptıkları etkinliğin futbolun birleştirici ruhuna katkı sağladığını söyleyen Dumlupınar Ortaokulu Spor Kulübü altyapı sorumlusu ve Trabzonspor Futbol Okulu antrenörü Alptuğ Furkan Yılmaz, "Biz bir proje yaptık Dumlupınar Ortaokulu beden eğitim öğretmeni Ahmet Aydın ve Trabzonspor Futbol Okulu kurucularından Fethi Dabağ başkanlığında bir amatör kulüp kurduk. Burada Trabzonspor Futbol Okulu'ndaki çocuklarla ve ortaokuldaki çocuklarla bir havuz oluşturduk buradan belirlediğimiz oyuncularla 2 yıldır müsabakalara çıkıyoruz alt yaş gruplarında. Bu müsabakalarda da futbol okulumuzdaki oyuncuların anneleriyle de sahaya kadın eli değmiş oluyor. Bu şehrimizde daha önce olmamış bir şey ve hem bizlerin, hem rakiplerin hem de kamuoyunun çok hoşuna gidiyor. Kadınlar kendi aralarında bir grup oluşturmuş kendilerine 'Dumlupınar Anneleri' demişler. Bu grupta herkes iş bölümü yapıp börekler, sarmalar yapmış. Burada hem oturuyorlar, güzel bir haftasonu geçiriyorlar hem de çocuklarını destekliyorlar. Bir erkek sporu olarak görülen futbola bir kadın eli değdiği zaman sahada bütün maçlarımız festival havasında geçiyor bu da futbolun birleştirici ruhuna, amatör futbolun ruhuna katkı sunuyor" diye konuştu.

"Pas ver diyorlar devre arasında yemek yediriyorlar"

Annelerinin kendilerine verdiği desteklerle maçları kazandıklarını belirten Şahin Yağız Dabağ (10), "Ben 6 yıldır futbol oynuyorum şu anda da Dumlupınar altyapısındayım. Annelerimiz bize çok destek oluyor onların sayesinde kazanıyoruz. Çok iyiler hepsi destek veriyor. Marş söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, pas ver diyorlar, yemek yediriyorlar o kadar çok şey yapıyorlar ki anlatmaya yetmez. Onların burada olması ve mutlu olması bana güç veriyor" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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