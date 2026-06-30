Başkan Yapar, Suvatlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Yapar, Suvatlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Başkan Yapar, Suvatlı Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
30.06.2026 08:21  Güncelleme: 08:22
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Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Suvatlı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, ihtiyaçların muhtarlarla iş birliği içinde çözüleceğini belirtti.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Suvatlı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

AK Parti Antakya İlçe Teşkilatı yöneticileri ile belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katıldığı programda Başkan Yapar, mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı ve ihtiyaçların muhtarlarla iş birliği içinde çözüme kavuşturulacağını belirtti.

Başkan Yapar, belediye hizmetlerinin tüm mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüleceğini ifade ederken, program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yapar, Suvatlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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