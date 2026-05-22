Antakya Belediyesi 2.Futbol Turnuvası rekabetli maçlara sahne oldu
Antakya Belediyesi 2.Futbol Turnuvası rekabetli maçlara sahne oldu

Antakya Belediyesi 2.Futbol Turnuvası rekabetli maçlara sahne oldu
22.05.2026 01:24  Güncelleme: 01:25
Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen İlk ve Orta Okullar Arası 2. Futbol Turnuvası, 41 takım ve 410 öğrencinin katılımıyla Odabaşı Spor Tesisi'nde gerçekleşti. Dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen İlk ve Orta Okullar Arası 2. Futbol Turnuvası, 41 takım ve 410 öğrencinin katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Antakya Belediyesi tarafından organize edilen İlk ve Orta Okullar Arası 2. Futbol Turnuvası, hafta sonu oynanan rekabet dolu maçlarla gerçekleştirildi.

Odabaşı Spor Tesisi'nde düzenlenen turnuvada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 41 takım ile toplam 410 sporcu mücadele etti. Çocuklar, turnuva boyunca hem heyecan hem de rekabet dolu anlar yaşadı.

Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda çeşitli ikramlar dağıtılırken dereceye giren ve başarılı performans sergileyen sporculara sürpriz ödüller verildi.

Turnuvaya belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katılarak müsabakaların ardından sporculara ödüllerini takdim etti. - HATAY

Kaynak: İHA

