Antakya\'da Hayat Yeniden Başlıyor

Hatay'da depremde yerle bir olan ve ihya çalışmaları kapsamında yeniden inşa edilen Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde ticari işletmeler hizmet vermeye başladı. Vali Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alanlarda yürütülen yerinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında vatandaşların yaşamaya başladığı yeni yerleşim alanlarında incelemelerde bulundu.

Antakya'nın kalbi konumunda olan yeni yerleşim bölgelerinde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Vali Masatlı, evlerine ve iş yerlerine kavuşan depremzedelerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Vatandaşların memnuniyetini yerinde gözlemleyen Masatlı, devletin güçlü iradesi ve milletin dayanışmasıyla yürütülen projelerin Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Hayatın yeniden canlandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Masatlı, yeni yuvalarında yaşamlarını sürdüren vatandaşlar ile faaliyetlerine başlayan esnafa hayırlı olsun dileklerini iletti. Yürütülen çalışmaların şehrin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Masatlı, güvenli, modern ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik projelerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Vali Masatlı, Hatay'ın her geçen gün daha güçlü bir şehir kimliğine kavuştuğunu belirterek rezerv alanlardaki dönüşüm çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti. - HATAY