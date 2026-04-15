Antakya Belediyesi\'nin açtığı ipek el dokumacılığı kursu ilgi görüyor

Antakya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ipek el dokumacılığı kursu devam ediyor.

Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ve usta öğretici Mucibe Oruç eşliğinde gerçekleştirilen kursta, kursiyerler geleneksel dokuma tekniklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kursiyerlerin alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alarak kültürel mirası yaşatma konusunda önemli bir adım attıkları belirtildi. Hatay'da önemli bir yere sahip olan ipek el dokumacılığı sayesinde, bu kadim sanatın daha fazla kişiye aktarılmasının sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen kurslarla birlikte geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği kaydedildi. - HATAY