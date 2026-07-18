Antakya Tarihi Kent Çalışmaları Toplantısı - Son Dakika
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Antakya Tarihi Kent Çalışmaları Toplantısı

Antakya Tarihi Kent Çalışmaları Toplantısı
18.07.2026 11:00
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Antakya'da tarihi kent merkezi için yürütülen projeler değerlendirildi, koordinasyon vurgulandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen Antakya Tarihi Kent Merkezi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi kent merkezinde yürütülen çalışmalar ele alındı.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Antakya Tarihi Kent Merkezi'nde devam eden proje uygulamaları, yenileme çalışmaları ve tarihi dokunun ihyasına yönelik süreçler değerlendirildi.

Toplantıda, Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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