Antakya'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antakya'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı

Antakya\'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı
25.06.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K., Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Antakya'da yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Antakya'da olduğu tespit edildi.

ARANAN HÜKÜMLÜNÜN ANTAKYA'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını Antakya ilçesinde sürdürdü. Yapılan araştırmalarda, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin ilçede olduğu belirlendi. Ekipler, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Şahsın adres ve hareket bilgilerini değerlendiren polis ekipleri, operasyon için harekete geçti.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., adli makamlara sevk edildi. Yakalanan hükümlünün, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle ceza infaz sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Adli makamlara sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Böylece hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanmış oldu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hırsızlık, Antakya, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antakya'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
06:29
Dünya Kupası’nda tarih yazan birileri var İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:22:53. #7.13#
SON DAKİKA: Antakya'da hırsızlık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.